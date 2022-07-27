Türkiye Gazetesi

Dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü konusunda endişeler devam ediyor. Vaka sayıları hızla artarken DSÖ’den yeni bir açıklama geldi.

EN ÇOK VAKA İSPANYA’DA

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirdi. DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, açıklamasında, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.

VİRÜS EN FAZLA AVRUPA’DA YAYILDI

Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu ifade etti.

Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.

DSÖ’DEN MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN KÜRESEL ACİL DURUM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgını için 23 Temmuz’da küresel acil durum ilan etmişti. Acil Durum Komitesi toplantısında virüsün risk durumuna ilişkin bütün görüşleri dinlediğini kaydeden Ghebreyesus, "Komite, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) teşkil ettiğine dair fikir birliğine varamadı" ifadesini kullanmıştı. Ghebreyesus, Komite üyelerinden 6'sının maymun çiçeğinin PHEIC ilan edilmesi yönünde oy kullandığını, 9 üyenin ise olumsuz oy kullandığı bilgisini paylaşmıştı.

Maymun çiçeği hastası yaşadıklarını anlattı: “Uyurken yastığa kafamı bile koyamıyorum, canım çok yanıyor” Koronavirüsün ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü sonrası tüm dünyayı korku sardı. Hızlı etkisini artıran virüs, hastalığı geçirenlere hayatı zindan ediyor. ABD’nin Houston kentinde yaşayan ve maymun çiçeği hastalığı bulaşan bir adam yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

AB maymun çiçeği aşısına onay verdi Avrupa Birliği (AB) maymun çiçeği virüsüne karşı Danimarkalı biyoteknoloji şirketine onay verdi. Hollanda'da ise risk grubundaki bireyler için maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamaların başladığı bildirildi.

DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Avrupa'da çok hızlı yayıldığına dikkat çekerek, "Virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.