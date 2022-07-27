Türkiye Gazetesi

Irak’ta Musul’un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına saldırı gerçekleşti. Konsolosluk binası yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Musul’da Fransız oyunu Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılan “Komşu ve Bölge Ülkeler İş Birliği ve Dayanışma Zirvesi’ne’’ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Bağdat-Musul demir yolunun Türkiye'ye uzatılması projesinde çalışmalar başladı Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığı ifade edildi.