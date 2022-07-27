Türkiye Gazetesi

Kraliçenin daveti, ABD’ye yerleşen çiftle kraliyet ailesi arasındaki buzların erimesine yol açması bekleniyordu ancak çiftin bu daveti kabul etmeyeceği bildirildi.

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth, ABD’ye yerleşen torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ı bu yaz çocuklarıyla birlikte Balmirol’daki yazlık konutuna davet etmişti. Kraliyet kaynakları, Elizabeth’in görevlilere Harry, Markle ile birlikte bunların çocukları Archie (4) ve Lilibet’in isimlerini verdiğini ve onlar için hazırlık yapmalarını istediğini belirtmişti. Davet, ABD’de yaptıkları açıklamalar sebebiyle çift ve kraliyet ailesi arasındaki soğukluğun giderilmesi için fırsat olarak görülüyordu.

Page Six'te yayımlanan haberde, "Harry-Markle çiftinin davete katılması beklenmiyor" denildi. Böylece taraflar arasındaki soğukluk bir süre daha devam edecek. 37 yaşındaki Prens Harry ve 40 yaşındaki Markle, Kraliçe Elizabeth’in Platinum Jübile kutlamaları dolayısıyla sene başında ülkeye gelmiş ama kraliçeyle ancak 15 dakika görüşebilmişti. Kraliçe Elizabeth perşembe günü geldiği Balmirol'daki konutunda 10 hafta geçirecek.

Buzlar eriyor: Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry ve Meghan Markle’a davet İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle çocuklarını yaz tatili için İskoçya’da kraliyet ailesine ait Balmoral Kalesi’ne davet ettiği bildirildi.

Bir eli yağda bir eli balda ama Prens Harry mutsuz: Ülkesini özlüyor İngiltere Prensi Harry, Amerikalı eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyet ailesindeki tüm görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmişti. Prens Harry’nin mutsuz olduğu ve ülkesini özlediği iddia edildi.