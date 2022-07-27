Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.
Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak
Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı.
Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.
Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.
BM'den Türkiye'nin iş birliği mesajına destek: Duhok meselesini Irak ile görüşmeye hazır Duhok’ta gerçekleşen saldırının netleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklama yaptı. Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.
BMGK'dan Irak'taki saldırıya kınama Irak'ın Duhok ilçesinde İran destekli güçler ve PKK tarafından gerçekleştirilen ancak daha sonra yürütülen propoganda ile Türkiye'nin suçlanmaya çalışıldığı saldırıya BMGK'dan kınama geldi.