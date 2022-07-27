Türkiye Gazetesi

ABD'nin Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii eyaletinden yer alan Kaimana Plajı'nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı. Plajdakiler saldırıyı fark eder fark etmez kadının yanına koşarken, bir kişi kano ile kadının bulunduğu bölgeye giderek foku kadından uzaklaştırdı. Yüzünden, sırtından ve kollarından yaralanan kadına ilk yardımı kıyıda bulunanlar yaptı.

"ANNE FOKLARDAN EN AZ 150 METRE UZAK DURUN"

Hawaii Arazi ve Doğal Kaynaklar Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kadının 60 yaşında California'da bir ilkokul öğretmeni olduğu aktarıldı.

Hawaii Deniz Hayvanları Müdahale (HMAR) ekibi ise, halktan uyarılara uymalarını isterken, karada ve suda foklarla olan mesafelerini korumaları çağrısında bulundu. HMAR, "İnsanlara, yavruları olan Hawai foku annelerinin koruyucu olduğu, tehlikeli olabileceği ve yakınlardaki yüzücülerde ciddi yaralar açtığı tekrar hatırlatılıyor. HMAR, yavruları olan bir fok annesi bölgedeyken su içi aktivitelere katılmamaları ve yavruları olan anne foklardan en az 150 metre uzakta durmaları konusunda insanları uyarmaya devam ediyoruz” dedi.

Yunanistan'ın maskotu fok Kostis zıpkınla öldürüldü Yunanistan adalarının en büyük maskotlarından biri olan fok Kostis, bir balıkçı tarafından yakın mesafeden zıpkın tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Gökova Körfezi'ndeki bir mağarada 5 Akdeniz foku görüldü Akdeniz Koruma Derneğince Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen izleme projesi kapsamında, ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi.

Akdeniz fokları ilk defa bu kadar fazla görüntülendiler Akdeniz Koruma Derneği’nin Gökova Körfezi’nde 2016 yılında başladığı Akdeniz Foku İzleme Programı kapsamında ilk kez bir mağaraya yerleştirilen fotokapan ile 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, Boğaçayı'nda avlanırken objektiflere yakalandı Dünyada toplam sayısı 500-700 arasında olup nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, kanaldan geçtiği tatlı suda avlanırken objektiflere yansıdı. İnsanların yoğun olduğu noktaya ilk kez bu kadar yaklaşan fok balığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Fok balıklarını araştıran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “İnsanlarla bağ kurarsa, içlerine kadar girebilir. Rahatsız edilmemeleri lazım. Yakın bağ da kurmasınlar” dedi.