Türkiye Gazetesi

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Karadeniz hububat girişiminin uygulanmasını kolaylaştırmak ve Ukrayna'dan tahıl ve ilgili gıda maddelerini ihraç etmek amacıyla Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM'den temsilcilerin katılımıyla bugün İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin resmi olarak açıldığını hatırlattı.

Haq, "İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, bu adımı memnuniyetle karşılarken, Türkiye'nin taraflara sağladığı değerli destek sayesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni etkinleştirmeye yardımcı olacak fiziksel bir platformla Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla açılmasının mümkün olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK LİMANDAN KRİTİK TESLİMAT

"Rusya ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerini atama ve onları anlaşmanın uygulanması için doğrudan ve ortaklık içinde birlikte çalışmaya hızlı şekilde" göndermesinin, söz konusu merkezin faaliyete geçmesine ayrıca katkı sağladığını vurgulayan Haq, "BM Ortak Koordinasyon Komitesi geçici temsilcisi Frederick J. Kenny Jr.'ın da anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak adına sahada BM'nin çabalarına öncülük ettiğine" değindi.

Haq, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin Ukrayna'nın üç büyük limanından ticari gıda maddeleri ve gübrelerin gemilerle güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacağını söyledi.

Merkezin ticari gemilerin hareketini izleyeceğinin altını çizen Haq, ayrıca ticari dökme tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına odaklanacağını ve Ukrayna limanlarından gelen malların yerinde izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul 13 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışan tahılın taşınmasını görüşmek üzere askeri bir toplantıya ev sahipliği yapmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının İstanbul'da ilgili tarafların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bu sabah İstanbul'da, Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarına başladı, resmi açılış ise bugün yapıldı. Merkezin açılışını ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Bakan Akar, "Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Merkez, küresel gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Şu anda Karadeniz'de mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor" açıklamasını yaptı.

Tahıl Koridoru'nun hacmi 45 milyar dolar 400 milyon kişiyi ilgilendiren Tahıl Koridoru Anlaşması ile Ukrayna’dan yaklaşık 80 milyon ton buğday ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Uzmanlar anlaşmanın hacminin 45 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Tahıl koridoru anlaşmasının yankıları sürüyor: Beyaz Saray'dan Erdoğan'a teşekkür Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoru açıklaması yaptı. Açıklamada İstanbul'daki koordinasyon merkezi göreve başladığı belirtildi.

ABD'den 'tahıl koridoru' açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.

Ukraynalı Bakandan tahıl sevkiyatı açıklaması: İlk gemi bu hafta yola çıkıyıor Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna limanlarından başlayacak tahıl sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı’ndan yola çıkmasını umut ediyoruz” dedi.