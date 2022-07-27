Türkiye Gazetesi

İsrail ve Rusya arasında bölge politikaları nedeniyle kriz yaşanıyor.

Rusya, İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Ukrayna politikasına tepkili. Rusya'nın Moskova'daki İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğini kapatma girişimi iki ülke arasındaki ayrılığı derinleştirdi.

"YAHUDİ AJANSI TEMSİLCİLİĞİNİN KAPATILMASI İKİLİ İLİŞKİLERİ ETKİLER"

İsrail başbakanı Yair Lapid, Yahudilerin İsrail'e göçünü organize eden ajansın kapatılmasının ilişkileri etkileyeceğini söyledi. Lapid, "Rusya'daki Yahudi cemaatinin iki ülke ilişkilerinin merkezinde olduğunu" vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise dün katıldığı bir konferansta Rusya'ya ait füzelerin, iki ay önce Suriye'de İsrail uçaklarını hedef aldığını söyledi.

"İkili ilişkileri etkileyen konu İsrail’in Ukrayna’daki tutumu"

Rusya Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ikili ilişkileri etkileyen konunun İsrail yönetiminin Ukrayna'daki tutumu olduğunu ima etti.

Zaharova, "Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler kendi başına kötüleşmedi" dedi.

İsrail 'Bir kerelik bir olaydı' diyerek duyurdu: Rus füzeleri İsrail'i hedef aldı İsrail Savunma Bakanı Gantz, Rusya S-300 füzelerinin, 2 ay önce Suriye'de İsrail savaş uçaklarını hedef aldığını ve bu olayın bir kereye mahsus kaldığını açıkladı.