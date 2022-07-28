Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Veziristan’da 8 aylık bir bebekte çocuk felci tespit edildi.

Yetkililer, yılbaşından bu yana Kuzey Veziristan’da 13, Lakki Marvat bölgesinde ise bir çocuk felci vakası görüldüğünü ve toplam sayının 14’e ulaştığını aktardı.

HASTALAR 2 YAŞIN ALTINDA

TTP aşılamanın Batı komplosu olduğunu öne sürüyor

Kuzey Veziristan ve Lakki Marvat'ın da içerisinde olduğu Hayber Pahtunhva eyaletinde etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Hükümet, her ne kadar aşılama kampanyaları düzenlese de bölgedeki aileler, TTP tehdidi sebebiyle çocuklarını aşılatma konusunda istekli davranmıyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti.

ABD'de yıllar sonra ilk çocuk felci vakası görüldü 2013'ten bu yana hiç çocuk felci vakası görülmemişti, ABD bu haberle sarsıldı. Yıllar sonra gelen ilk vakaya New York'ta rastlandı

Çocuk felci alarmı: İngiltere’de kanalizasyon örneklerinde canlı virüs çıktı İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan atık su örneklerinde çocuk felcine neden olan virüse rastlandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, kanalizasyon örneklerinde çocuk felcine neden olan virüsün izlerinin bulunduğunu aktardı.