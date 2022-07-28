Türkiye Gazetesi

Polonya'daki bilim enstitüsü, hayvanseverlerin tepkisini çekecek bir karar imza attı. Enstitü, ulusal 'istilacı yabancı türler' veri tabanına, kuşlara ve diğer memelilere verdikleri zarar sebebiyle evcil kedilerin de eklendiğini açıkladı.

Tepki çeken karar sonrası Polonya Bilimler Akademisinin internet sitesinde bir blog yazısı yayınlandı. Kedilerin kuşlara ve diğer vahşi hayatlara verdiği zarara değinen blog yazısı fikir ayrılıklarını körükledi.

Enstitüde biyolog olan Wojciech Solarz, "Halktan böyle bir tepki beklemiyorduk. İnsanlar diğer kedilere ötenazi çağrısında bulunulmuş gibi yanlış izlenim oluşturan bazı medya raporlarından etkilenmiş. Kediler, 10.000 yıl önce Orta Doğu'nun büyük uygarlıklarının beşiğinde evcilleştirildi ve bu türler kesinlikle bilimsel bir bakış açısıyla Avrupa'ya yabancı hâle getirildi. Polonya'da her yıl 140 milyon kuşu öldürdükleri için kedileri yabancı istilacı türler arasına dâhil ettik" dedi.

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