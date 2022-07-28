Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da 2008'den sonra doğanlar, artık hayatları boyunca sigara ve tütün ürünü alamayacak. Yeni yasanın gelecek yıl uygulanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Bununla birlikte, tütünsüz neslin en yaşlısının 18 yaşına bastığı 2026 yılına kadar hiçbir yetişkin tütün mağazalarından geri çevrilmeyecek. Ancak 2024'ten itibaren tütün ürünleri satmasına izin verilen dükkân sayısı 8 binden 500'e düşürülecek.

ELEKTRONİK SİGARA YASALARDAN ETKİLENMEYECEK

2025'ten itibaren sadece nikotin oranı çok düşük olan tütün ürünlerinin satışının yapılmasına izin verilecek. Mevzuata göre elektronik sigara yeni yasalardan etkilenmeyecek.

Hâlihazırda, Yeni Zelandalıların yüzde 11,6'sı günlük olarak sigara içiyor. Bu oran, hükûmetin 2025'e kadar Dumansız Yeni Zelanda hedefini açıkladığı 2011'deki yüzde 17'den oldukça düşük ve uygulanan politikaların başarısını gösteriyor.

1 PAKET SİGARA YAKLAŞIK 500 LİRA

Öte yandan, Dumansız Yeni Zelanda planı kapsamında tütün ürünlerinden alınan vergiler de artırıldı. 1 paket sigara 50 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 500 lira) olarak belirlendi.

Hollanda, sigaraya savaş açtı! Bir paket 47 avroya satılacak Sigara hem kişinin sağlığına hem de devletlerin bütçesine büyük zarar veriyor. Hollanda bu konuda radikal bir karar aldı. Ülkede bir paket sigara 47 avroya (822 TL) yükselecek.