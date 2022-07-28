Türkiye Gazetesi

Vladimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, Vogue İngiltere’nin özel sayısı için objektiflere poz verdi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve savaşın hâlâ devam ettiği belirtilirken yayınlanan fotoğraflar büyük tepki topladı.

ÖZEL SAYI İÇİN OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER

Siyasi alanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, fırsat bulduğu tüm platformlarda sesini duyurmaya çalışarak savaşın başından bu yana tüm organizasyonlara canlı bağlantılarla katıldı. Ukrayna, bu alanda sosyal medyayı da etkili kullanmaya çalışırken devreye magazin de girdi. Savaş şartlarının hüküm sürdüğü Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, Vogue İngiltere’nin özel sayısı için objektiflere poz verdi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Fotoğraflar ve çekimlerin kamera arkası görüntüleri, derginin Instagram hesabından paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, beğeni aldığı kadar eleştirilerin de hedefi oldu.

Zelenskiy'den Rusya'ya 'gaz' suçlaması: Kasıtlı olarak yapılıyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'ya karşı açıkça “gaz savaşı" yürüttüğünü ifade etti.

Zelenskiy: İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Temmuz’ı ‘Ukrayna Devlet Günü’ olarak kutlayacaklarını ve Rus saldırılarına değinerek, işgalcilerin bile Ukrayna’nın savaşı kazanacağını bildiğini söyledi.