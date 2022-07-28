Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Covid-19 salgınının başlangıcına ilişkin yapılan yeni araştırma, dünya çapında yaklaşık 6,4 milyon insanın ölümüne sebep olan virüsün kaynağının Çin hükûmetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, yapılan araştırmada ilk Covid-19 vakalarının Vuhan kentindeki deniz ürünleri pazarı etrafında toplanmasına ilişkin bilgiler ışığında 2019 sonlarında pazarda satılan canlı memelilerde SarsCov-2 virüsü tespit edildi. Ayrıca pozitif örneklerin daha çok pazar yerinin güneybatı tarafında Rakun köpeklerinin satıldığı yerde görüldüğü ortaya konuldu. Bilim insanları, Sars-Cov-2 virüsüne duyarlı hayvanların 2019 sonlarında pazarda satıldığını doğruladı.

'ENFEKSİYON ZİNCİRİ' OLUŞTURMUŞ

Çalışmada, virüsün 2 farklı yayılma yolu izlediği; hayvandan insana ve daha sonra enfekte olan insanlardan diğer insanlara bulaştığına dikkat çekildi. Araştırmanın baş yazarı ve biyolog Prof. Micheal Worobey, pazardaki satıcıların virüsle enfekte olan ilk kişiler olduğunu ve daha sonra pazar çevresindeki topluluk içinde bir "enfeksiyon zinciri" oluşturduğunu kaydetti.

Araştırmayı yürütenlerden Glasgow Üniversitesinde görevli virolog Prof. David Robertson, çalışmanın virüsün laboratuvardan geldiğine ilişkin "yanlış inancı" düzelteceğini umduğunu ifade etti.

VUHAN KARANTİNADA

Öte yandan koronavirüs vakalarının ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı vakalar sebebiyle karantina uygulanacak. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneyinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilçede 4 vaka tespit edilmesinin ardından, 3 günlük geçici karantina ilan edildiği bildirildi.

Karar, ilçede önceki gün yapılan düzenli testlerde 2 kişide virüs tespit edilmesi ardından vakalarla yakın temas kuran iki kişide daha enfeksiyona rastlanmasının ardından geldi. Eğlence yerlerinin, tarım ve gıda ürünleri pazarlarının, kliniklerin kapatılacağı, otobüs ve metro seferlerinin durdurulacağı belirtildi.

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