Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'te siyasilerin 4 aydır üzerinde anlaşamadığı seçim yasasında Yüksek Temsilci Christian Schmidt "Bonn yetkilerini" kullandı. Schmidt'in siyasilerin rızasını almadan hazırladığı yasa medyaya sızdı. Haklarının elinden alındığını iddia eden Boşnaklar, başkent Saraybosna'da toplandı.

Schmidt'in 2 Ekim'de yapılacak seçim öncesi dayatmaya hazırlandığı yasa, ülkedeki iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu'nu (FBIH) kapsayacak. Buna göre, 2013'teki son nüfus sayımı baz alınarak FBIH'teki herhangi bir kantonda bir etnik grup toplam entite nüfusunun yüzde 3'ünün altında ise o kantondan FBIH Halklar Meclisine milletvekili seçilemeyecek. Mevcut durumda her 10 kantonun bir Boşnak, bir Sırp ve bir de Hırvat üye çıkarma hakkı bulunurken, yeni düzenlemeyle bir kantondaki Boşnak, Sırp ya da Hırvat nüfusu yüzde 3'ün altında ise o kantondan söz konusu etnik gruba ait temsilci çıkmayacak.

HIRVATLARA AÇIK DESTEK

Schmidt'in yeni yasası ise yüzde 22 nüfusa sahip Hırvatların, entitedeki neredeyse tüm kontrolü ele geçirmesini öngörüyor. Bosna Hersek'in diğer entitesi Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) de Boşnakların azınlık olduğu ve yönetimde söz sahibi olmadıkları bilinirken, yeni düzenlemeyle kendi ülkelerinde Boşnakların söz hakkının yok edilmesi planlanıyor. Yeni seçim yasası ayrıca, ırkçı kimliğiyle bilinen Hırvat Demokrat Birliğini (HDZ) FBIH'te hükûmetin kurulmasında kilit faktör hâline getirecek.

HDZ, gelecek dönemde, tıpkı bir önceki dönemde olduğu gibi, FBIH başkan ve yardımcıları seçiminden anayasa mahkemesi üyelerinin atanmasına kadar birçok şeyi engelleyebilecek. Açık bir şekilde Hırvatların işine yarayan yeni yasa, ülkede üçüncü bir entitenin önünü de açtığı için Boşnaklar tarafından büyük tepki topladı. Schmidt'in yeni seçim yasasına İngiltere ve ABD destek verirken, Barış Uygulama Konseyi (PIC) üyeleri ise karşı çıkıyor.

Sırplar, Bosna Hersek kurumlarından ayrılacak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) “ayrılma” planlarını şimdilik durduklarını açıkladı.