Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin İran'ın nükleer programını "küresel bir sıkıntı" olarak nitelendirdiğini ve saldırı başlatabileceklerini açıkladı.

Gantz 2018'de ABD tarafından terk edilen 2015 nükleer anlaşmasını ve bu yöndeki müzakerelerin hiçbir yere varmadığını iddia ederken, anlaşmanın yeniden canlanma ihtimalini de eleştirdi.

Bakan Gantz, müeyyidelerin kaldırılmasının İran'ın ekonomisini geliştirmesini ve nihayetinde nükleer programa daha sonraki bir tarihte dönüşü meşrulaştırmasını sağlayacağını savundu.

İsrail-Rusya arasında 'Yahudi Ajansı' gerilimi büyüyor İsrail-Rusya arasında "Yahudi Ajansı" krizi derinleşiyor. İsrail, Yahudi Ajansı temsilciliğinin kapatılmasının ilişkileri etkileyeceğini belirterek Rusya'yı uyardı. Rusya, İsrail'i Ukrayna politikaları ve Suriye'ye hava operasyonları nedeniyle eleştirdi.