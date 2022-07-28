Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın gazı kısması Avrupa’da endişeleri artırıyor. Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek.

Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek.

‘TEKNOLOJİ DENENİP TEST EDİLİYOR HIZLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞMİYOR’

TRT Haber’in aktardığına göre Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.

“Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum” dedi.

AB, son zamanlarda Rusya'dan gelen doğal gaz tedarikinde bir azalma gördü ve bu da olası endüstriyel kapatmalara dair sayısız uyarıya yol açtı. Nord Stream 1 boru hattı, Portovaya kompresör istasyonundaki türbinlerle ilgili teknik sorunlar nedeniyle şu anda yüzdfe 20 kapasitede çalışıyor. Gazprom, Ukrayna üzerinden başka bir transit güzergahını tam kapasite kullanamıyor çünkü Rus enerji devine göre, Ukrayna'nın gaz taşıma ağı transit başvurularını reddediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kıtlık açıklaması: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, “22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor” dedi.

Almanya korkutan senaryoyu açıkladı: Gazımız kalmazsa halk ayaklanır Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Baerbock, 'Gaz alamazsak Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız." dedi.

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber: Daha fazla silah yardımı yapmayacağız Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat Berlin'in gelecekte Kiev'i desteklemeye hazır olduğunu, ancak silah tedariği açısından daha fazla destek vermeyeceklerini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları beş aydır devam ediyor. Savaşta Batı’lı ülkeler ve ABD’nin Ukrayna’ya desteği sürerken, Almanya’dan olumsuz açıklama geldi.