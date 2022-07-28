Türkiye Gazetesi

Dünyada 6.3 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da bir sağlık skandalı meydana geldi. BBC'de yer alan habere göre, Sagar semtinde öğrencilere aynı şırıngayla Covid-19 aşısı yapıldı.

Çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin aşılamada tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

Aşılamayı yapan Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

SORUMLU YETKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Eyalet sağlık bakanlığı, olayın üzerine Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu yetkili hakkında da soruşturma başlattı.

Muhalefetteki Kongre Partisinden yetkililer, eyaletin sağlık bakanının olay üzerine istifa etmesini istedi.

Şu ana kadar 2 milyardan fazla Covid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

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