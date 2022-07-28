Türkiye Gazetesi

[Fotograf: Arşiv/AP News]

Somali’deki saldırılarda ölü sayısı artıyor. Aşağı Şabel bölgesinde dün 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, Aşağı Şabel bölgesine bağlı Marka şehrinde düzenlenen intihar saldırısı sonucu Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow ve danışmanları dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer ayrıca Aşağı Şabel bölgesindeki Afgooye şehrinde düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise yaralandığını bildirildi.

BOMBALI SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi. Öte yandan 17 Temmuz’da Somali’nin Jowhar şehrinde, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15’ten fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyı yine Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirilmişti.

Son dakika: Erdoğan: Türkiye Somali'nin sesi olmaya devam edecektir Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''THY Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan düzenlediği seferlerle son verdi. Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla insani yardım yapıldı. Türkiye Somali'nin sesi olmaya devam edecektir'' dedi. Şeyh Mahmud ise, ''Türk kardeşlerimizin cömertliğini takdir ediyorum ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtulmasına sebep olacak ve asla unutulmayacaktır'' ifadelerini kullandı.

Somali'de seçim öncesi bombalı saldırı oldu, ölü ve yaralılar var Somali'de 15 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bombalı saldırı oldu, ölü ve yaralılar var.