Türkiye Gazetesi

Çin’in katı sıfır Covid politikası kapsamında yeniden kısıtlamalara gidildi. Wuhan'ın Jiangxia bölgesindeki yetkililer, toplam 4 kişide semptomsuz koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından neredeyse bir milyon kişiye üç gün boyunca evden çıkma yasağı getirdi.

Wuhan'ın 970 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Jiangxia bölgesindeki yetkililer, bölgede "geçici kontrol önlemleri" uygulayacağını duyurdu.

ÇOK SIKI KARANTİNA KURALLARI UYGULANIYOR

Önlemler kapsamında barlar, sinemalar ve internet kafeler dahil eğlence mekanları, küçük klinikler ve tarımsal ürün pazar yerleri kapatıldı. Konserler, konferanslar ve büyük toplantılar askıya alındı. Otobüslerden metro hizmetlerine kadar tüm toplu taşıma durduruldu ve bölge sakinlerinden zorunlu olmadıkça bölgeyi terk etmemeleri istendi.

Yetkililer ayrıca, sakinlerin evlerinden çıkmalarının yasak olduğu dört yüksek riskli mahalle belirledi. Dört mahalle, daha ‘orta riskli’ olarak belirlendi, bu da sakinlerin yerleşkelerini terk edemeyeceği anlamına geliyor.

SIFIR COVİD POLİTİKASINA DEVAM

Açıklamada, önlemlerin "insan akışını daha da azaltmak, çapraz enfeksiyon riskini engellemek ve mümkün olan en kısa sürede sıfır covid vakasına ulaşmanın hedeflendiği belirtildi. Diğer taraftan uzmanlar 'sıfır Covid' politikasının ülkenin ekonomisine zarar verdiğine işaret ediyor, kamuoyunda ise kısıtlamalara yönelik tepkiler giderek büyüyor.

VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ BELLİ OLDU

Öte yandan Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının başlangıç noktasıyla ilgili dikkat çekici iki araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Çalışmanın sonuçlarına göre, bilim insanları salgının başladığı yeri ve virüsün çıktığı yeri açıkladı.

Covid-19 tüm dünyada yeniden etkisini göstermeye devam ederken bilim insanları dikkat çeken yeni çalışmalara imza attı. Koronavirüs salgınının başlangıcına ilişkin yapılan yeni değerlendirmeler, virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair "güçlü kanıtların" olduğunu gösterdi.

Son nokta konuldu: Koronavirüs hayvan pazarından yayılmış Koronavirüsün başlangıcına yönelik yapılan yeni bir araştırmada elde edilen bilgiler, virüsün nereden yayıldığına dair yeni verileri ortaya çıkardı. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüsün kaynağının Vuhan kentindeki hayvan pazarı olduğu belirlendi.