Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Philadelphia şehrinde Susam Sokağı tema parkındaki bir etkinlikte ünlü çocuk programındaki karakterlerin kıyafetine bürünmüş kişilerin, herkesle ilgilenirken siyahi çocukları pas geçtiği görüntüleri yayımlanmış, görüntü büyük tepkilere yol açmıştı.

IRKÇILIK SUÇLAMASIYLA 25 MİLYON DOLARLIK DAVA

Baltimore’da yaşayan Quinton Burns, 18 Haziran’daki buluşma ve karşılama sırasında kendisi, kızı Kennedi Burns ve diğer siyahileri görmezden geldiği iddiasıyla Sesame Place (Susam Yeri) isimli park yöneticileri hakkında ırkçılık suçlamasıyla 25 milyon dolarlık dava açtı.

“ÇALIŞANLAR ÇOCUKLARI GÖRMEDİ”

Basın toplantısı düzenleyen Burns, "Görüntülere her bakışımda ağlıyorum" dedi. Avukatı, kızların olay sebebiyle psikolojilerinin bozulduğunu, tedavi masraflarının tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. Sesame Place olay sebebiyle özür diledi ve çalışanlarının çocukları görmediğini iddia etti. Avukatlar ise bunun istisnai bir vaka olmadığını, en az 30 ailenin benzeri görüntülerle kendilerine başvurduğunu bildirdiler.

Susam Sokağı'nın Rosita'sından siyahi çocuklara ırkçılık ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Sesame Place tema parkında düzenlenen çizgi dizi Susam Sokağı etkinliklerinde Rosita kostümü giyen karakter, 2 siyahi kızı görmezden geldi. Halkı selamladığı sırada hevesle yanlarına giden çocukların gördüğü tepki kameralara yansıdı.