Türkiye Gazetesi

ABD'de yüksek enflasyonla birlikte uygulnan Fed politikaları, resesyon tartışmalarının önünü açtı. Bu gelişmelere ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." dedi.

ABD EKONOMİSİ TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

Biden, Senatonun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak." dedi.

Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede." ifadesini kullandı.

Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." diye konuştu.

ABD'DE EKONOMİK GÖRÜNÜM

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

Beyaz Saray’dan 'resesyon' açıklaması Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden da perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz." cevabını verdi.

Resesyon endişesi petrolü düşürüyor Brent petrolün varil fiyatı nisan ayından bu yana ilk defa 100 doların altını gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.

Küresel resesyon korkusu Küresel ekonomiye yönelik artan durgunluk endişesiyle talebin azalacağına ilişkin öngörüler ile emtia piyasalarında satışlar derinleşti.