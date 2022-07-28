Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı tanınmasını içeren 'özel statü' verildi. Polonyalılar bu hakların yanı sıra belirli sosyal haklardan da yararlanabilecekleri gibi, sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecekler.

18 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Ukrayna Parlamentosunda, ülkedeki Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verecek yasa tasarısı kabul edildi. Böylece, Polonya vatandaşları 18 ay boyunca Ukrayna'da yasal olarak bulunabilecek, çalışabilecek, iş yapabilecek ve eğitim alabilecek.

Ukrayna'daki Polonyalılar bu hakların yanı sıra tedavi olabilecek ve belirli sosyal yardımlar alabilecek.

Baykar'dan bir jest de Polonya'ya: Bayraktar TB2 almak için bağış toplamışlardı... Hediye edilecek Baykar, Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı. Bu kapsamda Baykar'ın, TB2'yi ücretsiz bağışlayacağı öğrenildi.

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Polonya, Belarus sınırına "çelikten duvar" ördü Polonya'nın göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar tamamlandı. Polonya Başbakanı Morawiecki tamamlanan çelik duvarı yerinde inceledi.