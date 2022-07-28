Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomik ve jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ele almak üzere telefonda görüştü. Liderler arasındaki 5’inci görüşme iki saatten fazla sürerken, Çin Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Yazılı açıklamada, Xi’nin Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığına ve dış güçlerin müdahalesine şiddetle karşı çıktığını vurguladığı ifade edilerek, "Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz" denildi.

“TAYVAN BOĞAZI'NIN HER İKİ TARAFI DA TEK VE AYNI ÇİN'E AİT"

Xi’nin görüşmede, Çin'in Tayvan sorununa ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı olarak açıkladığı aktarılan açıklamada, “Xi, Tayvan Boğazı'nın her iki tarafının da tek ve aynı Çin'e ait olduğu gerçeğini ve statükonun açık olduğunu vurguladı. Üç Çin-ABD ortak bildirisi, iki tarafın verdiği siyasi taahhütleri somutlaştırıyor ve tek Çin ilkesi, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli. Çin, ‘Tayvan bağımsızlığına’ yönelik ayrılıkçı hareketlere ve dış güçlerin müdahalesine kesinlikle karşı çıkıyor” denildi.

"ABD, TEK ÇİN İLKESİNE SAYGI GÖSTERMELİ"

Çin hükümetinin ve halkının Tayvan sorunundaki konumunun net olduğu vurgulanan açıklamada, “Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin kesin iradesidir. Kamuoyuna meydan okunamaz. Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz. ABD, tek Çin ilkesine saygı göstermeli ve üç ortak bildiriyi hem sözlü hem de fiili olarak uygulamalıdır” denildi.

BİDEN 'TAYVAN POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ' DEDİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, Tayvan konusunda Başkan Biden’ın ABD politikasının değişmediğini, ABD'nin statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıktığını vurguladığı belirtilmişti.

ABD'DEN TAYVAN'A ZİYARET KRİZİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan'a muhtemel ziyaretiyle ilgili endişelerin artması üzerine Çin bu konuda sert yanıt vermişti. Pelosi'nin ABD'den gayri resmi savunma desteği alan ancak Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'a ziyareti durumunda Çin’in böyle bir geziyi bir provokasyon olarak göreceği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD kendi yolunda gitmekte ve Çin'e meydan okumakta ısrar ederse kesinlikle güçlü tepkilerle karşılaşacaktır" demişti. Pelosi, Tayvan ziyaretini gerçekleştirmesi halinde en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD yetkilisi olacak.

Biden, geçen hafta yaptığı bir açıklamada ise ABD yetkililerinin şu anda Tayvan'ı ziyaret etmesinin "iyi bir fikir olmadığını" söylemişti.

Kritik bölgede savaş jetlerinin sesi dinmiyor! Tayvan, Çin uçaklarını karşıladı Asya'da sular durulmuyor... Çin ile Tayvan arasındaki gerilim tırmanırken, Çin'in Tayvan hava sahasına yine çok sayıda savaş uçağı gönderdiği ortaya çıktı.

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Çin'den Tayvan'a sert uyarı: Savaş açarız Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin'i çevrelemek üzere çatışma ve cepheleşme oluşturmayı amaçladığını, bunun için "çok taraflılık" görüntüsü altında küçük özel bir grup oluşturmaya çalıştığını bildirdi. Fınghı, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.

Tayvan Boğazı'nda askeri hareketlilik: Çin sayıyı artırdı Batı'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Asya kıtasında ise Çin ile Tayvan arasındaki gerilim iyice tırmandı. İki ülke şu anda savaşın eşiğine gelmiş durumda ve Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki askerlerini artırdığı söyleniyor.

Asya'da gerilim: Çin, 30 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Çin, 30 savaş uçağı ile Tayvan'ın hava savunma sahasını ihlal etti. Tayvan, savaş uçakları ile Çin'in jetlerini uyardı. Bu olay, Tayvan'a yönelik Çin'in bu yıl düzenlediği en büyük ihlal oldu.