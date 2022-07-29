Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, dün Senatonun onayını alan "CHIPS" başlıklı yasa tasarısına ilişkin bugün bir oylama yaptı.

Tasarı, 187 vekilin "hayır" oyuna karşı 243 vekilin "evet" oyu ile onaylandı. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise ülkedeki önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmedeki konuşma sırasında haberi aldı ve canlı yayında bu tasarının geçmesinden dolayı Kongre üyelerine teşekkür etti.

TASARI 280 MİLYAR DOLARLIK DESTEĞİ ÖNGÖRÜYOR

Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

Tasarı toplamda 280 milyar dolarlık desteği öngörüyor.

Söz konusu tasarıyla çip alanında Çin ile rekabetin daha iyi bir seviyeye çekilmesi de bekleniyor.

Çip krizi dev otomobil firması Toyota’yı vurdu! Adapazarı’ndaki fabrikasında üretime ara verildi Çip krizi tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünyanın önde gelen otomobil markalarından olan Toyota, Sakarya’daki fabrikasında yaşanan çip krizi nedeniyle üretime 18 Temmuz 2022 tarihine kadar ara verdi. Toyota firmasından yapılan açıklamada, "Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Putin'den dünyayı etkileyecek hamle! Çip krizini daha da derinleştirecek Rusya,tüm dünyayı başta otomotiv sektörü olmak üzere etkileyecek bir karara imza attı ve çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı.

Putin'den dünyayı etkileyecek hamle! Çip krizini daha da derinleştirecek Rusya,tüm dünyayı başta otomotiv sektörü olmak üzere etkileyecek bir karara imza attı ve çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı.