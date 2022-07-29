Türkiye Gazetesi

Avustralya’da, babaları Ganalı olan 11. ve 10. sınıf öğrencileri Amayah ve Safhira Rowe, saçlarını toplayana kadar bölgesel Victoria Lisesinde eğitim görmekten menedildi. Anne Rebecca Rowe, çocuklarının ırkları sebebiyle haksızlığa uğradığını söyleyerek Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna şikâyette bulundu. Victoria Lisesi Müdiresi Melinda Scash “Uyguladığımız tek tip protokoller var. Kızlar okuldan dışlanmadı. Bu onların seçimi” dedi. Scash, sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Anne Rowe’un da okul bahçesine girmesini yasakladı. 17 yaşındaki Amayah ve 16 yaşındaki Safhira, özellikle müdire Scash'in öğretmenlerle iletişim kurmalarına engel olduğu için kendilerini güçsüz hissettiklerini söyledi. Amayah “Kız kardeşim ve ben okulda siyah kökenli tek insanlarız. Umarım yöneticiler kendilerini eğitirler, böylece bizden daha genç olan ve okula gelen diğer renkli çocuklar bu ortamda rahat edebilirler. Saçlarımı çok seviyorum. Fakat her sabah doğal hâline geldiğinde hazırlanmam 30 dakika sürüyor. Bu yüzden örgülere yöneldim. Örgüleri bağlamak zorunda kalmam saç kırılmalarına, baş ve boyun ağrılarına sebep oluyor” ifadelerini kullandı. Anne Rowe, okulun çözüm konusunda adım atmadığını ve kızlarının kendilerini hedef olarak hissettiklerini söyledi. Afrika Topluluğu ve Victoria Kültür Derneği Başkanı Nze Nkem Anele “2022’de bir okulun bunu küçük çocuklara dayatması korkunç. Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Susam Sokağı tema parkına ırkçılık suçlamasıyla 25 milyon dolarlık dava ABD’de bir eğlence parkında görevlilerin herkesle ilgilenirken siyahi çocukları pas geçmesi tepki çekmişti. Tema parkına ırkçılık suçlamasıyla 25 milyon dolarlık dava açılırken çocukların babası Quinton Burns, “Görüntülere her bakışımda ağlıyorum” ifadelerini kullandı.