Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Trump, New Jersey'deki golf kulübünde Suudi Arabistan destekli turnuvada, etkinliği protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine yönelik soruyu, "Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi." diyerek yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Trump, golf kulübünde 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine yönelik soruya cevap verdi. Trump soruşturmanın sonuna kadar gitmediğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesindeki golf kulübünde düzenlenen LIV Golf Turnuvası'na Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu protesto etmek isteyen 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SORUMLULARI ‘MANYAK’ OLARAK NİTELENDİRDİ

11 Eylül saldırılarının sorumlularını "manyak" olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için "korkunç bir olay" olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek." yorumunu yaptı.

Trump, 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna ilişkin istihbaratlara dair ise "Sponsorları uzun süredir çok iyi tanıyorum. Uzun süredir dostlarım. Bu insanlar, Amerikan şirketlerine yatırım yaptı, birçok Amerikan şirketinde büyük yüzdeleri var ve golf için yaptıkları harika. Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı.

Zelenskiy: Ukrayna'yı düşündüğünüzde 11 Eylül'ü hatırlayın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti. Zelenskiy'nin konuşması sırasında ABD'li Kongre üyeleri cumhurbaşkanını ayakta alkışladı. Zelenskiy, hava sahasının kapanmasını istedi.

ABD birliklerinin Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar geri çekileceği iddia edildi ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının yaklaşan 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan geri çekileceğini duyuracağı öne sürüldü.