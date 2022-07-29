Türkiye Gazetesi

İngiltere’de havalimanlarında salgının ardından artan seyahat talebi karşısında çalışan sayısının yetersiz kalması nedeniyle kaos gerçekleşti. Yaklaşık üç yıl boyunca salgın kısıtlamaları nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca İngiltere vatandaşı için bu yaz tatil heyecanı yerini şimdiden çileye bırakmış durumda. Üstelik İngiltere’de son aylarda artan seyahat talebi nedeniyle yaşanan yoğunluğun gelecek ay çok daha da ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor. Sorunun temelinde ise ülkedeki havalimanları ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkarması yatıyor.

PANDEMİDE İŞTEN ÇIKARMALAR ARTTI

İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite’ın ‘İngiltere’nin sivil havacılığı için son çağrı’ başlıklı raporuna göre, ülkede tüm havaalanını çalışanlarının sayısı 2008'den 2020 yılına kadar yüzde 30 artarak toplam 70 bine ulaştı ancak Mart 2020’de koronavirüsün etkisini artırmasıyla ülkede hava trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azaldı ve bu nedenle havalimanları ve hava yolu şirketleri binlerce çalışanı işten çıkardı.

Havalimanı ve hava yolu şirketlerinin duyurularına göre, İngiltere’de salgın boyunca havacılık sektöründe 35 binden fazla çalışanın işine son verildi. İngiliz işçi sendikası Unite’ın tahminlerine göre, salgın döneminde işten çıkarılanların sayısı 46 bini aşıyor. Buna hava alanlarındaki İngiliz perakende zincirlerinin işten çıkarmaları da eklendiğinde bu sayı 54 bin 110’a ulaşıyor.

İngiltere’nin Avrupa ülkelerine kıyasla havacılık sektöründe daha fazla işten çıkarma yapması nedeniyle, bu zamana kadar giderilemeyen iş gücü açığı havalimanlarında aksamaların yaşanmasına, krizin giderek daha da derinleşmesine neden oluyor. Örneğin, salgın döneminde İngiltere’de havacılık sektöründe 54 bin 110 kişi işten çıkarılırken, aynı dönemde Almanya’da 28 bin 964, Fransa’da ise 20 bin 249 kişinin işine son verilmişti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının da ülkenin iş gücünde yaşanan kan kaybını artırdığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, salgından bu yana yaklaşık 100 bin AB vatandaşı İngiltere’den ayrılmayı seçerken, ülkede hali hazırda iş gücü açığı bu yılın haziran ayı itibarıyla yaklaşık 1,3 milyon ile rekor seviyede.

İNGİLTERE’DE HAVALİMANLARI İÇİN 3 BİN PERSONEL İHTİYACI

İngiltere’de geçen yılın ikinci yarısında, ağır vasıta sürücüsü sayısının ihtiyacın altında kalmasından kaynaklanan krizin bir benzerinin bu kez de havacılık sektöründe yaşandığını söylemek mümkün. Londra merkezli havacılık haber platformu International Airport Review’ın tahminlerine göre, İngiliz havalimanlarında çalışmak üzere acilen yaklaşık 3 bin kişiye ihtiyaç var.

HAVALİMANLARINDA GREV

Uluslararası Para ve Tüketici Hakları Uzmanı Martyn James, “Bu yıl havacılık sektörü açısından daha önce benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Neredeyse kimse binlerce uçuşun birbiri ardına iptal edilmesine hazır değildi.” şeklinde konuştu.

İngiltere’deki havalimanlarında talep artışı nedeniyle yaşanan yoğunluğa son dönemde çalışanların grevlerinin de eklendiğini belirten James, “Sadece hava yolları çalışanları değil, hava trafik kontrolü görevlileri, yer hizmetlerindeki valiz görevlileri de greve gidiyor.” dedi.

İngiltere’de hava yolu şirketlerinin personel yetersizliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını hatırlatan James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok hava yolu şirketi şu ana kadar gerekli kapasitede uçuş yapamayacakları duyurmuş durumda. Tüm bu gelişmeler tatilciler için tam bir kabus anlamına geliyor.”

Londra’da yaşayan 46 yaşındaki Bastri Azemi, havalimanlarındaki aksaklıklar nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, “Yakın zamanda Madrid’e gittim ve uçuşumuz tam 3 saat rötarlıydı. Tek başıma seyahat ettiğim için bu durum benim için nispeten daha kolaydı. Fakat aileleri ile birlikte havalimanında 6-7 saat bekleyen insanların daha sonra bir de uçuşlarının iptal edildiğini görmek son derece üzücüydü.” dedi.

İngiltere’de havalimanlarında saatlerce bekleyen yolcuları gördükten sonra seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldığını belirten Azami, ağustos ayında okulların tatil olması nedeniyle yoğunluğun artacağını bu nedenle seyahatini eylüle ertelediğini belirtti.

UÇAKTA SAATLERCE BEKLİYORLAR

22 yaşındaki Fiona Tesfazghi ise, “İngiltere’de birçok hava yolu şirketi çok fazla uçuşu iptal etti. Örneğin benim uçuşum iki kez iptal edildi. Havalimanına giderken ne olacağına dair son derece endişeliydim. Bazı arkadaşlarım havalimanına vardıktan sonra uçuşlarının iptal edildiğini öğrendi. Bu da (uçuş için) bir alternatif bulmak zorunda kalmaları anlamına geliyor. Yaşananlar gerçekten korkunç.” dedi. Tesfazgh ayrıca, “Arkadaşlarım uçağın içerisinde (kalkış öncesinde) yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kaldı.” diyerek bekleme sürelerine de değindi.

İngiltere’de havalimanlarındaki giderek derinleşen sorunların yakın vadede kolay bir şekilde çözümlenmesini beklemediğini belirten Tesfazgh, “Eğer havalimanlarındaki durum şimdiden bu kadar kötüyse, ağustos ayında durum şimdikinden belki de 10 kat daha kötü olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

YOLCU SINIRI GETİRİLDİ

Son aylarda İngiltere’de havalimanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kaos ortamının oluşmasının ardından, Londra’nın en büyük havalimanı olan Heathrow, günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül’den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldı.

Yine bu ay içerisinde Heathrow havalimanından yapılan açıklamada, yolcu sayısındaki artışla başa çıkmakta zorlanıldığı, bu nedenle hava yolu şirketlerinin bu yaz için yeni bilet satışı yapmamaları talebinde bulunuldu.

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