Türkiye Gazetesi

Avustralya'da parlamentoda bir ilk yaşandı. 27 yaşındaki Fatima Payman başörtülü Avustralya'da parlamentosunda ilk başörtülü milletvikili seçildi. vustralya'da ilk başörtülü milletvekili Afganistan doğumlu Fatima Payman, geçtiğimiz çarşamba günü Avustralya Parlamentosu'nda ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Haziran ayında Batı Avustralya Milletvekili olarak seçilen Payman, ilk konuşmasında başörtüsüne yönelik açıklamalar yaptı.

'BAŞÖRTÜ TAKMAK İSTEYENLER GURU TAKSIN'

Payman, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim. Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum.

Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Payman Senato'daki ilk resmi konuşmasını Eylül ayında yapacak.

FATİMA PAYMAN KİMDİR?

8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı. Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı.

Avustralya'dan Ukrayna'ya askeri yardım sözü Ukrayna'nın yardım çağrılarına bir ülkeden daha karşılık geldi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette daha fazla askeri yardımda bulunma sözü verdi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazi sembolü yasaklandı Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazi sembolü olarak da bilinen gamalı haçların (svastika) sergilenmesi yasaklandı.

Türk genci Avustralya'da gözaltındayken bıçaklanarak öldürüldü Avustralya'da Türk vatandaşı olan Gökhan Can adlı genç, göçmen gözaltı merkezinde dün gece yarısı uykusu sırasında bıçaklanarak öldürüldü.