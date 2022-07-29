Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiği ile küresel çaptaki ‘tahıl krizi’ İstanbul’da çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri Dolmabahçe’de ortak mutabakat metnine imza atarak tahıl koridorunun yolunu açtı. Gözler Ukrayna’dan çıkacak olan sevkiyata çevrilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Odessa kentindeki limanı beraberindeki heyet ile ziyaret etti.

ZELENSKİ: SİNYAL BEKLENİYOR

Burada açıklamalarda bulunan Zelenski, tahıl sevkiyatının hazır olduğunu ve Türkiye ve BM’den gelecek olan sinyali beklediklerini ifade etti. Ukrayna lider ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemele ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.