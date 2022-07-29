Türkiye Gazetesi

Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerginlik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in provoke eden açıklamaları ile tırmanmaya devam ediyor. Türkiye'yi ABD Kongresi'nde şikayet eden Miçotakis, ardından Ege'deki adaları silahlandırmak için adım attı. Göçmenlere yönelik aldığı tavırla da eleştirilen Miçotakis, birkaç hafta önce bir adım daha ileri giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Romen mevkidaşına şikayet etti.

ERDOĞAN "İYİ NİYETİ YOK" DEMİŞTİ

Gerginliği artıran hamlelerde bulunan ve Türkiye'nin normalleşme adımlarını elinin tersi ile iten Atina yönetimine yönelik geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan’ın başındaki zatın tavrı zaten belli oldu. Bu tavır karşısında da bazı aracıları devreye sokuyorlar. Yaptığım görüşmelerde hemen hemen bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar "Biz aracı olalım, bir araya getirelim" diyorlar. Biz de kendilerine şunu söyledik; "Kusura bakmayın, vaktimiz yok." Çünkü adaları nasıl silahlandırdıkları ortada. Hava sahamızı sürekli ihlal ediyorlar. İyi niyeti yok. Kendilerine çeki düzen vermedikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL SÖZLER

Tüm bu gelişmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir adım daha ileri gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilere değinen Miçotakis, Türkiye ile sorunları gidermek istediklerini iddia etti ve haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl veren ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen Yunan Başbakan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Miçotakis, önümüzdeki sene Yunanistan’da yapılacak seçimlerde yeniden iktidara gelmeyi arzuladıklarını da ifade etti.

Fahrettin Altun Yunan basınına konuştu: Miçotakis'in kredisi bitti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kredisinin bittiğini söyleyen Fahrettin Altun, Ege adalarının silahlandırılması ve Yunanistan'ın hava sahası ihlalleri hakkında da konuştu. Türkiye'nin yasa dışı her adıma ses çıkaracağını söyleyen Altun, "Türkiye, Yunanistan kadar tehlikeli bir oyun oynamak isteseydi Türk savaş uçaklarını Attiki yarımadasının semalarında görürdünüz" dedi.