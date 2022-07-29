Türkiye Gazetesi

Avustralya ilginç bir hırsızlıkla çalkalanıyor. Kuzey Toprakları eyaletinde Darvin'deki bir eve giren hırsızlar bilgisayar, çeşitli eşyalar, bir miktar yakıt ve evde beslenen 'küçük bir timsahı' alarak kaçtı.

Polis, hırsızların dört kat çiti keserek timsahı kafesinden çaldıklarını bildirdi. Uzmanlar her boyuttaki timsahın tehlikeli olduğunu, bunların insanları ısırabileceğini ifade ettiler.

EVDE TİMSAH BESLEMEK YASAL

Kuzey Toprakları eyaletinde evde timsah beslemek yasal. Kanunlara göre timsahlar muhafazalı bölümlerde tutulmalı.

Eyalette büyük timsahlar ise halka yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığı kırsal alanlarda beslenebiliyor.

Timsah dolu gölete düşen yaşlı kadının feci sonu ABD’de yaşlı bir kadın, evinin yakınında timsahlarla dolu gölete kazara düştü. Yaşlı kadın kurtulmak için çırpınsa da timsahlar tarafından parçalanarak hayatını kaybetti.