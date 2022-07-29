Türkiye Gazetesi

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’daki helikopter kazasında yürek burkan detay İtalya’da kaybolan ve bulunan enkazda, içindeki 4’ü Türk vatandaşı 7 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenen helikopter kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Düşen helikopterin Lübnanlı pilotunun kazadan saniyeler önce yaptığı yürekleri burktu.

4 Türk'ün içinde olduğu helikopterin enkazına ulaşıldı: 7 kişinin cansız bedeni bulundu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikoptere ilişkin, "Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulundu ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok. Takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bakanın açıklamasının hemen ardından 7 kişinin içinde olduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Enkazda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.