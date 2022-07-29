Türkiye Gazetesi

İspanya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümünü açıkladı.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜMLÜ VAKA

Reuters'ın haberine göre, bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığının son raporunda ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası doğrulandı.

AFRİKA DIŞINDAKİ İLK ÖLÜM BREZİLYA'DAYDI

3 bin 750 hastadan 120'si hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Brezilya, Afrika kıtası dışında ilk maymun çiçeği ile ilgili ölümünü açıklamıştı.

Maymun çiçeği kabusu yayılıyor: Bir ülkeye daha sıçradı Batı Afrika ülkesi Liberya'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

DSÖ açıkladı: En fazla maymun çiçeği vakası hangi ülkede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının arttığını bildirmişti. Örgüt, maymun çiçeği vakalarının en çok hangi ülkede görüldüğünü açıkladı.