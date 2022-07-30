Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Kuzey Irak’ta Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde sivillerin bulunduğu alana düzenlenen saldırının arkasında İran destekli Haşdi Şabi ile PKK’nın iş birliğinin olduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, saldırıda kullanılan silahların TSK envanterinde olmadığına, bu silahların Haşdi Şabi, PKK ve Kuzey Irak ordusunda bulunduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin Kuzey Irak’taki üslerinden veya Türkiye sınırından havan topu atmasının mümkün olmadığına belirten güvenlik kaynakları “Saldırıda kullanılan silahların 6 kilometrelik menzili var. Zaten Türkiye sınırından veya Türk üslerinden atılacak bir topun saldırının olduğu bölgeye menzili yetmez. Tespitler saldırının PKK-Haşdi Şabi iş birliği

ile yapıldığı yönünde” değerlendirmesini yaptı. Saldırının perde arkasında, Irak’ta yaşanan siyasi krizi İran’ın kendi lehine çevirmek istemesinin olduğu ifade ediliyor. Saldırının Tahran zirvesinin ve İran’ın dinî lideri Hamaney’in bu zirvenin olduğu gün arka arkaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan sonra gerçekleştiğine dikkat çeken güvenlik kaynaklarının değerlendirmeleri şöyle: Hamaney, Suriye operasyonuna yönelik bir gün içinde hiç atmadığı kadar Tweet attı. Çünkü ‘Türkiye Kuzey Irak’a yerleşti, pozisyon aldı. Şimdi Suriye’de başımıza bela olacaklar’ diye düşünüyorlar. İran bir yandan da Irak'ta kendisine yakın hükûmetin kurulmasını sağlamak istiyor. Zaho saldırısı da bu planların bir parçası.

Irak’ta parlamento baskını! Protestocular geri çekildi Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı. Baskının ardından protestoculara çağrıda bulunan Mukteda Sadr, grubun Yeşil Bölge ve parlamento binasından geri çekimesini sağladı.

BM'den Türkiye'nin iş birliği mesajına destek: Duhok meselesini Irak ile görüşmeye hazır Duhok’ta gerçekleşen saldırının netleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklama yaptı. Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.