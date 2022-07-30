Türkiye Gazetesi

Irak'ta tansiyon yükselmeye devam ediyor ve ülkede sular durulmuyor. Irak'ta 10 ay önce seçim yapılmasına rağmen hükümet hala kurulamadı. Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için meydanlara indi.

Sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplanan grup Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı. Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti.

Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.

İran'ın derdi Irak petrolü Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji üssü olmaya çalışan İran, Irak petrollerinin Türkiye üzerinden ihracatını engellemek için terör eylemlerini artırmaya başladı. İran, Irak yönetimini de tehdit ediyor.

Irak’ta parlamento baskını! Protestocular geri çekildi Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı. Baskının ardından protestoculara çağrıda bulunan Mukteda Sadr, grubun Yeşil Bölge ve parlamento binasından geri çekimesini sağladı.

BMGK'dan Irak'taki saldırıya kınama Irak'ın Duhok ilçesinde İran destekli güçler ve PKK tarafından gerçekleştirilen ancak daha sonra yürütülen propoganda ile Türkiye'nin suçlanmaya çalışıldığı saldırıya BMGK'dan kınama geldi.