Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana Rusya saldırısı altında olan Ukrayna'nın limanlarında, savaş nedeniyle uzun süredir bekleyen milyonlarca ton tahıl sevkiyatının başlatılması için Türkiye önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile tahıl ve gıda maddelerinin dünyaya güvenli şekilde sevk edilmesi sağlanacak.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma sonrası tahıl taşıyacak olan ilk geminin yüklemesi başlarken, anlaşma dünyada büyük yankı uyandırdı. Son olarak bir dönem ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde müsteşar olarak görev yapan Dov S. Zakheim, Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzanalan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı değerlendirdi.

"TAM ANLAMIYLA BİR 'CANKURTARAN'"

Anlaşmanın tam anlamıyla bir cankurtaran olduğunu söyleyen eski Pentagon müsteşarı, mutabakat çerçevesinde İstanbul'da tüm süreci denetleyecek Birleşmiş Milletler, Türk, Rus ve Ukraynalı personelden oluşan bir koordinasyon merkezinin kurulacağını da belirtti.

"EN AZINDAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMEYİ HAK EDİYOR"

"Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın törenine gitti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten büyük övgü aldı" diyen Dov S. Zakheim, "Erdoğan'ın dış politikası saldırgan ve tutarsız olabilir, ancak anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Erdoğan'ın otoriter iç siyaseti, liberal Norveç Nobel Komitesi tarafından dikkate alınması ihtimalini düşürüyor. Ancak Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne en azından aday gösterilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.

Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı Tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü atılan imzanın ardından süreç hızla ilerliyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarına başladı, resmi açılış ise bugün yapıldı. Merkezin açılışını ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Bakan Akar, "Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Merkez, küresel gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Şu anda Karadeniz'de mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor" açıklamasını yaptı.