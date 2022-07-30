Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaklaşık 5 bin demiryolu işçisi greve gitti. İngiltere'deki Güneydoğu ve Batı Mindlas tren hatları dahil olmak üzere birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşanırken, yolcular mağdur oldu.

“YÜKSEK ENFLASYON ÇALIŞANLARIN SUÇU DEĞİL”

Demiryolu işçilerini temsil eden İngiliz sendikası ASLEF’in Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, “Tek isteğimiz, ücretlere ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetindeki artışa paralel bir zam yapılması. Yükselen enflasyon bu ülkedeki çalışanların suçu değil, bu hükümetin suçu” dedi.

İKİNCİ KEZ GREVE GİDECEKLER

Ülkede Ağustos ayında da demiryolu işçilerin tekrar greve gideceği öğrenildi.

İngiltere’de havalimanlarında kriz büyüyor: ‘Yaşananlar korkunçtu’ Pandemi döneminde binlerce personeli işten çıkaran havalimanı işletmeleri yaz aylarında yoğunluk karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Almanya’nın ardından İngiltere’de de havalimanlarında yoğunluk nedeniyle kriz büyüyor.

İtalya havayolu çalışanları greve gitti: 4 saatte 500 uçuş iptal edildi İtalya’da çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayetleri olan havayolu çalışanlarını greve gitti. 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.