Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin Irak ve Suriye’de attığı adımlar İran’da paniğe sebep oldu. Türkiye’nin her iki ülkede teröre karşı yürüttüğü operasyonları engellemek isteyen Tahran, PKK ve Şii terör örgütleri eliyle Türk noktalarına son bir ayda 55 saldırı gerçekleştirdi. Zaho komplosu ile zirve noktasına çıkan saldırılar kapsamında Bağdat ve Musul’daki konsolosluk ve vize merkezleriyle birlikte Duhok Bamerne, Başika-Zelikan ve Irak’ın kuzeyinde konuşlu Türk askerî noktalarına 28 terör saldırısı düzenlendi. Türkiye, Suriye ile eş zamanlı yapılan bu saldırılara son 4 aylık zaman diliminde 52 şehit verdi. Kerkük merkezli Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkâhya, İran’ın esas korkusunun güçlenen Türkiye’nin Misakımillî ideali ve 2023’te Erdoğan’ın yeniden seçilmesi olduğunu belirtti. Iraklı Albay Suphi EbuRakan ise İran’ın, Irak ve Suriye ordularını Türkiye ile savaştırmaya çalıştığını öne sürdü. Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı ve Irak Milletvekili Erşat Salihi ise olayları “Karanlık odalarda çizilen kirli planlar tatbike başlandı” diye yorumladı.

IRAK, TAMPON PEŞİNDE

Gazetemize konuşan Iraklı subay Ebu Rakan, İran’ın planını şu sözlerle özetledi: Türkiye, Irak ordusunun 30 yıldır hiçbir biçimde karşı karşıya gelmediği Kuzey Irak’ta yaptığı son operasyonlarla bir milyondan fazla sivili, PKK tasallutundan kurtardı. Duhok, Erbil, Selahaddin ve Musul yönünde TSK’nın ilerleyişi sürüyor. Aynı durum sınırın Suriye tarafından da geçerli. Bu gelişmeler İran’ı rahatsız etti. Irak yönetimi üzerinde sahip olduğu gücü kullanarak çoğunluğu Haşdi Şabi milislerinden oluşan Irak ordu birliklerini, temas hatları ve Türkmeneli bölgelerine yerleştiriyor. Sincar başta olmak üzere Türkmeneli olarak bilinen Tuzhurmatu, Mendeli, Tazehurmatu, Tavuk, Altınköprü, Kerkük, Reşidiye, Karakoyun, Şirhan, Telafer, Muhallebiye, İyaziye gibi bölgelere 20 binden fazla asker gönderildi. Türkiye’ye karşı bir tür tampon oluşturuyorlar ve TSK’nın Irak’ın kuzeyinde başlattığı yürüyüşün Musul ve Kerkük yönünde devam edeceğini düşünüyorlar.

TAHRAN İTİRAF EDİYOR

Irak Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkâhya, İran’ın bölgeye gelen ve kendileri ile görüşen temsilcilerinin 2023 korkusunu açıkça itiraf ettiği bilgisini paylaştı. Gazetemizin sorularını cevaplandıran Sarıkâhya “İran son 25 yıllık dönemde siyasi gücünü askerî ve ekonomik alana da taşıdı. Şimdi bu gücü korumak istiyorlar. Bu noktada tek rakip gördükleri ülke de Türkiye. Bizimle kurdukları her temasta 2023’te Erdoğan’ın kazanması durumunda Misakımillî idealine dönük adımlar atacağını söylüyorlar. Arap coğrafyasında yaşananlar, Lozan’ın yüzüncü yılını doldurması ve Karabağ, Libya, Suriye ve Akdeniz’de olan bitenleri örnek göstererek Irak’ta da özellikle Musul-Kerkük aksında Türkiye’nin sürpriz hamleler yapacağı endişesi içerisindeler. Bu sebeple de Tahran bu sürprizlere giden yolu kapatmak istiyor. Son olaylar da bunun göstergesi” şeklinde görüş belirtti.

DELİLLER İRAN’I GÖSTERİYOR

Son dönem Irak’taki Türk siyasi ve askerî misyonlarını hedef alan saldırılar İran destekli Şii milisler tarafından resmen üstlenildi. Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Saraya Ebabil, Evliya ed-Dem gibi örgütlerin üstlendiği son saldırılarda kullanılan SİHA, havan, füze ve mühimmatın İran menşeili olduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin varlığını tehdit olarak nitelendiren açıklamalarda bulunan Şii terör örgütlerinin tehditlerine Haşdi Şabi lideri Khazaili’de Türkiye’nin bölgedeki varlığı ABD’den daha tehlikelidir

sözleri ile destek verdi.

KANLI PROVOKASYON

Zaho provokasyonu ve ardından gelişen olayları gazetemize yorumlayan Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı ve Irak Milletvekili Erşat Salihi ise “O gün orada bütün ölü ve yaralılar niçin Şiilerden oluştu?” diye sordu. Bu olayın kanlı bir pusu olduğunu belirterek planın, Irak-Türkiye ilişkilerini baltalamak için hazırlandığını kaydeden Salihi “PKK bu çerçevede bir istikrarsızlaştırma aracı olarak kullanılıyor. Bu olay paralelinde KDP’nin rolü de iyi araştırılmalı. Niçin o gün yasaklı bölgeye o kişiler sokuldu? Türkiye aleyhinde başlayan provokasyonlar aynı zamanda Türkmeneli için de yeni tehditler doğuracak. Türkmenler Şii ve Sünni ayrımı ile karşı karşıya getirmek isteniyor. Tüm Irak halkı, hükûmeti ve Türkiye tarafı bu krizi sükûnetle aşmak zorunda” ifadelerini kullandı.

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