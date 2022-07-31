Türkiye Gazetesi

Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.

Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Guatemala'da aşı karşıtı köylüler sağlık çalışanlarını alıkoydu Guatemala'da köylüler, korona aşısı yapmak için gelen 11 sağlık çalışanını rehin aldı. Köylüler aşıları da imha etti.

Guatemala'da Pacaya Yanardağı'nda patlama Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı kül ve duman püskürttü.