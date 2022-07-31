Türkiye Gazetesi

Sunday Times’ın haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles’ın, Suudi Bakr bin Ladin ve kardeşi Şefik'ten gelen ödemeyi kabul ettiğini iddia etti. 73 yaşındaki Prens Charles'ın, Usame bin Ladin'in Pakistan'da İslamabad yakınlarındaki bir yerleşkede ABD özel kuvvetleri tarafından vurularak öldürülmesinden iki yıl sonra, 30 Ekim 2013'te Londra'daki Clarence House'da 76 yaşındaki Bakr ile özel bir görüşme yaptığı söyleniyor.

İngiltere kraliyetine ait yerleşkelerden Clarence House’un yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Clarence House, Galler Prensi Yardım Fonu'na (PWCF) yapılan bağışı kabul etme kararının yalnızca mütevelli heyeti tarafından alındığını söyleyerek Charles’a yönelik iddiaları reddetti.

Bakr ve Shafiq (Şefik) bin Ladin’in Usame bin Ladin’in üvey kardeşleri olduğunu belirtelim. Hepsi, Yemen doğumlu milyarder Muhammed bin Awad bin Ladin’in çocuklarıdır. Bununla birlikte, Bakr veya Şefik bin Ladin'in El-Kaide’nin terör eylemlerine yardım ettiğine dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

VAKIFTAN CHARLES’I KORUYAN AÇIKLAMA

Paranın yatırıldığı Galler Prensi Yardım Fonu (PWCF) başkanı Sir Ian Cheshire, “Şeyh Bakr bin Ladin'in 2013 yılında yaptığı bağış, o sırada PWCF Mütevelli Heyeti tarafından dikkatle değerlendirildi. Durum araştırması, hükümet de dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan aranan bilgilerle gerçekleştirildi. Bağışın kabul edilmesi kararı tamamen Mütevelli Heyeti tarafından alındı. Aksini önermeye yönelik her türlü girişim yanıltıcı ve yanlıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yardım kuruluşuna yakın bir kaynak, mütevelli heyetinin bir bin Ladin aile üyesinin eylemlerinin tüm aileyi lekelememesi gerektiği sonucuna vardığını söyledi. Bir kaynak ise, Charles'ın anlaşmaya bizzat aracılık ettiği, danışmanların itirazlarına rağmen bağışları kabul ettiği ve bazı danışmanların parayı iade etmesi için şahsen kendisine yalvardığı yönündeki iddiaları reddetti.

PRENS CHARLES DAHA ÖNCE DE KATAR’DAN PARA KABUL ETTİ

Sadece birkaç ay önce Galler Prensi Charles’ın, Katar'ın eski başbakanı ile yaptığı görüşmelerde içinde milyonlarca avroluk nakit bulunan çantaları kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Prens Charles’ın Katar’ın eski başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir es-Sani’den 3 milyon Euro nakit 'bağış' aldığı ileri sürüldü. Farklı çantalarla farklı zamanlarda yapılan bu bağışların, 2015 yılında yine Clarence House'da yapılan özel bire bir toplantı da dahil olmak üzere iki adam arasındaki toplantılar sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Paralar, PWCF'nin hesaplarına yatırılırken yasa dışı olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor.

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