Türkiye Gazetesi

Dünyayı sarsan Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin suikastine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Japan News'ın haberinde, Abe suikastı zanlısı Tetsuya Yamagami'nin, Twitter'da asli hesabı dışında bir hesabı daha olduğu belirtildi. Yamagami'nin, Ekim 2019'dan önce açtığı bu hesaptan 3 yıl veya daha önce yaptığı paylaşımda, Abe'yi öldürme niyeti olduğunu belirttiği iddia edildi.

Twitter'ın bu hesabı, belirli bir hedefe karşı "öldürmeye yönelik şiddet eğilimli tehditler" içerdiği gerekçesiyle kapattığı kaydedildi. Söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihin, Abe'nin başbakan olduğu döneme tekabül ettiğine dikkati çekildi.

Twitter yetkililerine dayandırılan açıklamaya göre de Yamagami'nin paylaşımlarının içeriğinin yayımlanamayacağı ancak bu içeriklerde, zanlının "Abe'yi öldürmeyi niyetini ima ettiği" öne sürüldü.

Öte yandan Twitter'ın Yamagami'nin Ekim 2019'da açtığı "silent hill 333" hesabını da paylaşımların daha fazla görüntülenmesinin önüne geçmek için 19 Temmuz'da kapattığı bilgisi verildi.

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Japonya Başbakanı Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu Japonya Başbakanı Fumio Kishida, suikasta kurban giden Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tutarak, "Güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.