Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 100 yaşındaki Edna Sheppard, spor azmiyle gençler için örnek teşkil ediyor. Spor için yaşın önemli olmadığını ispatlayan Sheppard, 40 senedir haftada 5 gün spor salonuna gidiyor. Şınav ve mekik çekebilen, zor egzersizleri kolayca yapabilen Sheppard, her bir tarafında 5'er kiloluk ağırlık bulunan halterleri kaldırıyor.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

FEMAIL dergisine konuşan Sheppard, "Spor yapmayı çok seviyorum. Spor yaptıkça kendimi iyi hissediyorum. Bu, vücudumun hareketliliğini muhafaza edebilmem için çok önemli" dedi.



100 yaşındaki Edna Sheppard, spor yaptıkça kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

11 YAŞINDA İLK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Daha önce de spor salonunun yüzme ve zumba sınıflarına katılan Sheppard, spora ilgisinin daha çocukluğunda başladığını, 11 yaşındayken ilk ödülünü aldığını söyledi.

Asırlık ninenin gençlere tavsiyesi ise şöyle: "Çok çalışın, sürekli hareketli olun ama aynı zamanda vücudunuzu anlayın. Ne yapabileceğinizi ve ne yapamayacağınızı bilin. Kendinizi zorlamak veya kendinize zarar vermek iyi değil."

Araştırmada ilginç sonuç: D vitamini takviyesi yaşlılarda kırıkları önlemede etkisiz ABD’de Harvard Tıp Okulu’ndaki araştırmacılar, yaş ortalaması 67 olan 26.000’den fazla kişinin yarısına D vitamini takviyeleri, diğer yarısına da plasebo verdi. 5 sene takip sonrasında her gün D vitamini takviyesi yapılanlarla diğerleri arasında kemik kırıklarının önlenmesi bakımından fazla bir fark görülmedi.