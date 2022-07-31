Türkiye Gazetesi

İngiltere’de kişisel markalaşma girişimi Great Influence'un kurucusu Ashley Jones (34), personeline yaptığı jestle ülkede gönülleri fethetti. Jones, başarılı geçen ay sonrasında personelini tüm masraflarını karşılayarak 3 günlük Ibiza tatiline gönderecek.

PERSONEL ELİNİ CEBİNE ATMAYACAK

Uçak biletleri, otel masrafları, yemekler ve hatta Calvin Harris konserinin biletleri dahil kişi başı 7.000 sterline (150.000 TL) mal olacak tatilde personelin elini cebine atması gerekmeyecek.

Jones, müjdeyi, personelini etrafında toplayıp çok çalıştıklarını, bir ödülü hak ettiklerini belirterek verdi. Personel hiç beklemedikleri ödül sebebiyle sevinçten havalara uçtu.

BU İLK ÖDÜL DEĞİL

İspanya’ya bağlı bu meşhur turistik beldede tatil, Jones’un şanslı personeline verdiği ilk ödül değil. Personel son iki ayda hep birlikte Parklife festivaline katıldı ve herhangi bir ücret ödemeden Billie Eilish ve Harry Styles konserlerine iştirak etti.

Yabancı turistin tazminat oyunu: Amaç tatili bedavaya getirmek, üste para almak Fethiye ve Marmaris çevresindeki oteller başta kötü niyetli İngiliz turistler olmak üzere organize oyunlarla boğuşuyor. Bazıları, kaza süsü verilmiş hareketlerle otelde ya son gün şikâyetçi oluyor veya şikayetini ülkesine gidince yapıyor. Sadece Marmaris'te bir sezonda otellerin 1-1,5 milyon poundu bu yolla kesintiye uğruyor..