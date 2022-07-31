Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tedarik sorunu sadece tahıl sevkiyatında görünmüyor. Sputnik Türkiye, Hershey CEO'su Michel Buck'ın şirketlerinin yakında yoğun talebe karşılık veremeyeceği konusunda uyardığını aktardı.

Buck'ın “Talepleri tam olarak karşılayabilecek durumda değiliz” sözlerine yer veren ABC News, bunun nedenini Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak başta kakao olmak üzere çeşitli malzeme ve ekipmanların sevkiyatında yaşanan sorunlar olarak açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar Bakar tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Merkez çalışır durumda, gemilerin nakliyesi için çalışıyor' açıklamasında bulundu.