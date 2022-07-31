Türkiye Gazetesi

Brezilya’da polis, uyuşturucu kaçakçılarına karşı Hortolandia’da bir eve baskın düzenledi. Polis, çete mensuplarını gözaltına alırken, onları koruması beklenen Rottweiler cinsi köpek de onlarla birlikte polise teslim oldu.

1.1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Köpeğin, elleri kelepçelenerek yere yatırılan çete mensupları gibi yerde uzandığı dikkat çekti. Polis baskında 1.176 paket içinde 1,1 ton esrar ele geçirdi.

KÖPEKLERİN NEREYE TESLİM EDİLECEĞİ İNCELENİYOR

Polis, baskının ertesi günü Rottweiler ve diğer iki köpeği kontrol etmek için geri döndü ve bunların hayvan bakım merkezine alınmalarının gerekip gerekmediğini inceledi.

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