Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla gıda krizi çözülmeye başlarken Ukrayna’dan sarsıcı bir ölüm haberi geldi. Ukrayna'da "Nibulon" adlı ziraat firmasının sahibi Oleksi Vadaturski ile eşi, Mikolayiv kentindeki evlerinde Rusya'nın saldırısı sonucu öldürüldü.

Ukraynalı tahıl uzmanının ölümünü Mikolayiv Valisi Oleksiy Savchenko, sosyal medya hesabından duyurdu. Savchenko, Rusya'nın gece boyu süren top atışları sonucunda çiftin hayatını kaybettiğini belirtti.

KENDİ FİLOSU VE LİMANI VAR

Diğer taraftan, merkezi Mikolayiv'de bulunan "Nibulon" firmasının buğday üretim ve ihracı konusunda uzman bir şirket olduğu belirtildi. Firmanın aynı zamanda kendi filosu ve limanı da bulunuyor.

Tahıl koridorundan buğday ihracının başlamasına çok kısa süre kala gerçekleşen bu ölümlere, bazı Ukraynalı siyasetçiler şüpheyle bakıyor.

SON 6 AYDA 6 OLİGARK ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer taraftan, Rusya'da Gazprom ilişkili oligarkların ölümü de dikkat çekmişti. Mayıs ayında, Soçi'de Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski'nin uçurumdan düşerek öldüğü açıklandı.

Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.

Rus oligarkın yatından çıkanlar şoke etti: ABD'li yetkililer 'Durum ilginçleşiyor' diyerek duyurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD, Rus oligarkların mal varlığını dondurmuş ve çoğuna da el koymuştu. ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, el konulan bir Rus oligarka ait yatta yapılan aramalarda Faberge yumurtası bulunduğunu açıkladı.

Rus oligark Roman Abramoviç'ten AB'ye karşı hamle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası AB yaptırım listesine giren Roman Abramoviç uzun süre sonra harekete geçti. Mal varlıkları dondurulan ve seyahat yasağı getirilen Abramoviç, yaptırımlar için dava açtı.

'Hepimiz ölmesini umut ediyoruz' diyen Rus oligark, Putin'in hastalığını açıkladı Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi sonrası Rus lider Putin'in sağlık durumuna ilişkin haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Birçok kaynak Putin'in akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ederken, son olarak Putin'in kan kanseri olduğu öne sürüldü.