Türkiye Gazetesi

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Oak Lawn ilçesinde polisin 27 Temmuz’da 17 yaşındaki bir gence uyguladığı şiddete ait görüntüler yayınlandı. Polis, silahlı olduğunu iddia ettiği ve trafik denetiminden kaçan Hadi Abuatelah isimli genci yere yatırarak defalarca yumrukladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Abuatelah’ın burnunda, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

GENCİ DEFALARCA KEZ YUMRUKLADI

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, Abuatelah ve arkadaşının araçtan indirildikten sonra üst araması yapıldığı ardından Abuatelah’ın polisten koşarak kaçtığı ve kısa bir kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan Abuatelah’ın polisler tarafından yere yatırılarak defalarca yumruklandığı görüldü. Çevredekiler tarafından keydedilen görüntüde ise, 3 polisin Abuatelah'ın üzerine çıkarak şiddet uyguladığı sırada Abuatelah'ın çığlıkları duyuldu.

POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETTİLER

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli sözlü komutları dinlemeyi reddetti, bu da iki memurla fiziksel bir çatışmaya neden oldu" denilerek, Abuatelah’ın üzerinden yarı otomatik tabanca çıktığı ifade edildi. Olayda hem Abuatelah’ın hem de bir polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturmanın devam ettiği ve suçlamaların beklendiği belirtildi. Olayın ardından onlarca kişi Oak Lawn Polis Departmanı’nın önünde toplanarak, polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, olaya karışan polislerin görevden alınması çağrısında bulundu.

“KLASİK BİR IRKSAL VAHŞET VAKASI”

Amerikan İslam İlişkileri Chicago Konseyi Başkanı Ahmed Rehab yaptığı açıklamada, "Bu, birinin ne yapıyor olabileceğiyle ilgili değil. Bu, birinin nasıl tutuklandığı ve tutuklamadan sonra ne olduğu ile ilgili" dedi. Arap Amerikan Eylem Ağı'nın baş organizatörü Muhammed Sankari, polis memurlarının eylemlerinin “klasik bir ırksal profilleme ve vahşet vakası” olduğunu belirterek, görevden alınmalarını istedi. Sankari, "Polisin kimseyi dövmek için hiçbir nedeni ve bahanesi olamaz" ifadelerini kullanarak, memurlar hakkında “Açıkça ırksal bir önyargıları var ve işlerini doğru yapamıyorlar” dedi.

Amerika'dan İstanbul'a tatile gelen doktora öğrencisi önce darp edildi, sonra bıçaklandı Amerika’da doktora eğitimi alan Türk öğrenci, Ataşehir’de kaza yapacağı gerekçesiyle korna çaldığı araç sürücüsü tarafından önce darp edildi sonra bıçaklandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.