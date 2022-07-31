Türkiye Gazetesi

Kosova-Sırbistan sınırında bugün her iki ülke de hava saldırı sirenleri çalmaya başladı. Öte yandan karşılıklı iki ülke arasında karşılıklı uyarı atışları yapıldığıyla ilgili videolar basında yer aldı. Her iki ülke de sınıra asker sevkiyatı yaptı. Kosova hükümetine ait resmi web sitelerine siber saldırı düzenleniyor.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'TEN KRİTİK AÇIKLAMA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, durumun çok kritik olduğunu belirterek BM'yi acil toplantıya çağırdı. Vucic, "Kriz büyüyor, Sırplar daha fazla vahşet görmeyecek. Savaş istemiyoruz ancak bu yaşananlar devam ederse kazanan Sırbistan olur. Savaş istemiyoruz ve barış için dua edeceğiz ama bundan sonra Sırpları ezmeye, taciz etmeye ve öldürmeye cüret ederlerse teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA GERİLİM NASIL TIRMANDI?

Kosova Başbakanı Abin Kurti geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek, pasaportlarını değil bu kimlikleri kullanmaları gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise bugün yaptığı açıklamada Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti. Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

SIRBİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sırbistan Savunma Bakanlığı bugün yaşanan gerilimle ilgili bir basın açıklaması yaparak askerlerinin Kosova topraklarına girmediğini ifade etti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Basında yer alan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapma gereği duyduk: Sırp askerleri, sözde Kosova topraklarına girmedi. Sözde Kosova güvenlik güçleri ile bir çatışma yaşanmadı. Sınır hattında durum stabil."

"SIRBİSTAN KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil" dedi.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞMAYA BAŞLADILAR

Sırplar evlerindeki silahları çıkartıp sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar.

KOSOVA GÜVENLİK GÜÇLERİ SINIR HATTINA İLERLİYOR

Kosova güvenlik güçlerine ait çok sayıda araç/zırhlı araç, sınır hattı boyunca yoğun hareketlilik gerçekleştiriyor.

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