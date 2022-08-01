Türkiye Gazetesi

NATO'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtildi ve "NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır" sözleri kullanıldı.

KFOR'un Kosova'daki tüm vatandaşların hareket özgürlüğü için çalıştığına işaret edilen açıklamada, "KFOR, sahada görünür ve güçlü bir duruş sergilemektedir. KFOR tüm muhataplarla iletişim halinde" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, KFOR'un Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini desteklediği belirtilerek, "Diyaloğun devam etmesi önemli. Bu bölge barışı ve güvenliği için önemli. KFOR, Kosova'daki güven ve huzuru sağlamak için gereken her türlü önemi alacaktır" denildi.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bu akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Bu arada, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, bu akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğradı.

Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kosova polisi halkı uyardı: Sahte haberlere inanmayın! Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin ardından açıklama yapan polis, “Tüm medyayı ve vatandaşları, durumu istikrarsızlaştırmaya ve panik oluşturmaya meyilli sahte haberlere kapılmamaya davet ediyor ve çağırıyoruz” dedi.

Kosova-Sırbistan sınırında hareketlilik: Sınır kapandı, barikatlar kuruldu! Sırbistan-Kosova sınırında gerginlik yaşanıyor. Kosova'da siren sesleri duyuldu. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini barikatlar kurarak kapattı. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını açıkladı.