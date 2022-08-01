Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova’da 2 panda için düzenlenen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan pandalardan 5 yaşına giren Ding Ding ve 6 yaşına giren Ru Yi için bambulardan özel olarak 2 ayrı pasta hazırlandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Pastalarını iştahla yiyen pandaların o anları halk tarafından görüntülendi. Çok sayıda kişinin katıldığı program çerçevesinde Çin’in geleneksel ejderha ve aslan dansları sergilendi.

ÇİN’DEN MOSKOVA’YA GETİRİLMİŞTİ

Ru Yi ve Ding Ding, Çin’in güneybatısında bulunan Siçuan eyaletinden 2019 yılında 15 yıllık ortak bir araştırma programı için Moskova’ya getirilmişti.

İlk defa kar gören pandanın heyecanı gülümsetti Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez kar gören pandanın heyecanlı anları gülümsetti.