Türkiye Gazetesi

Çin’in Dongguan şehrinde yaşayan Mao Sheng, 27 yaşında ama çocuk gibi görünüyor. Gönderdiği CV’ler iş yerleri tarafından kale alınmayınca Mao bir türlü iş bulamadı. Babası felç geçirdiği için ailesinin geçimini sağlamak üzere çalışmak zorunda olduğunu belirten Mao, sıkıntısını sosyal medyada gündeme getirdi.

TİKTOK'TA VİRAL OLDU

Şirketlerin yaşıyla ilgili yalan beyanda bulunduğunu düşündüğünü, Çin’de çocuk işçi çalıştırmaya ağır cezalar uygulandığı için de kendisini işe almaya çekindiklerini ifade eden Mao’nun iş arayış hikayesini anlattığı videosu TikTok’ta viral oldu.

Videonun yayımlanması sonrasında birkaç şirket Mao’ya iş teklifinde bulundu. Başka bir videoda da Mao’nun bu tekliflerden birini kabul ettiği ve işe başladığı belirtildi.

Çin'de doğum oranları düştü: Nüfus azalıyor Çin’de 2021 doğum oranlarına dair verileri paylaşılan 29 kent ve bölgenin çoğunda, doğum oranlarının son on yılların en düşük seviyesinde olduğu görüldü.